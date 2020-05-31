США впервые за девять лет отправили людей на МКС

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами NASA Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС), пишет SpaceX.

Пуск к МКС произошел 30 мая в 22:22 по московскому времени. На корабле впервые находится экипаж: прошлый полет происходил без него. Стыковка корабля и МКС должна произойти через 19 часов после вылета. На околоземной орбите Crew Dragon будет находиться 1-4 месяцев в зависимости от состояния солнечных панелей корабля, после чего астронавты вернутся на родину.