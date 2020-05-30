ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению»

Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению»

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30 мая, 2020. Суббота 20:45
Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению»

Вопросы эпидемиологической направленности рассмотрели накануне, 29 мая, на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Республики Дагестан в режиме видеоконференцсвязи под руководством Главы РД Владимира Васильева.

Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению»
Общество

Традиционно в данном мероприятии участвовали члены Правительства Республики Дагестан, руководители органов власти и муниципальных образований, главные врачи. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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