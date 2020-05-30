Глава муниципалитета Махач Абдулкеримов выразил благодарность жителям за то, что они соблюдают режим самоизоляции.
В Акушинском районе ситуация с коронавирусом идёт на спад
- Автор Габи
- 30 мая, 2020. Суббота 12:22
Глава Акушинского района отметил о снижении поступающих больных в центральную районную больницу с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонии.
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