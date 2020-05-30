Основная задача робота заключается в обеспечении безопасности врачей, подвергающихся риску при контакте с зараженными. Прототип устройства на первых испытаниях с успехом справился с задачами забора мазков у нескольких человек. Чтобы изобрести робот, исследователям понадобилось всего 4 недели.
Робот использует одноразовый инструмент, который мгновенно печатается 3D-принтером, фиксирует мягкий тампон и после этого погружает его в горло человека, где берет образец.
Далее робот помещает этот образец в герметичный стакан.
Дания представит робота для тестов на коронавирус
- Автор Мадина
- 30 мая, 2020. Суббота 02:18
Ученые в области робототехники из Университета Южной Дании создали первое на Земле полностью автоматическое устройство, которое может осуществлять забор мазков из горла для тестирования на коронавирус.
Основная задача робота заключается в обеспечении безопасности врачей, подвергающихся риску при контакте с зараженными. Прототип устройства на первых испытаниях с успехом справился с задачами забора мазков у нескольких человек. Чтобы изобрести робот, исследователям понадобилось всего 4 недели.
Робот использует одноразовый инструмент, который мгновенно печатается 3D-принтером, фиксирует мягкий тампон и после этого погружает его в горло человека, где берет образец.
Последнее от Мадина
- На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни
- Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале
- Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале
- Федеральные специалисты побывали в Унцукульской центральной районной больнице
- Врачи Дагестана вылечили от коронавируса семейную пару с обширным поражением легких