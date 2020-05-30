ЗАМАНА - Дания представит робота для тестов на коронавирус

Дания представит робота для тестов на коронавирус

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30 мая, 2020. Суббота 02:18
Дания представит робота для тестов на коронавирус

Ученые в области робототехники из Университета Южной Дании создали первое на Земле полностью автоматическое устройство, которое может осуществлять забор мазков из горла для тестирования на коронавирус.

Дания представит робота для тестов на коронавирус
Общество

Основная задача робота заключается в обеспечении безопасности врачей, подвергающихся риску при контакте с зараженными. Прототип устройства на первых испытаниях с успехом справился с задачами забора мазков у нескольких человек. Чтобы изобрести робот, исследователям понадобилось всего 4 недели. Робот использует одноразовый инструмент, который мгновенно печатается 3D-принтером, фиксирует мягкий тампон и после этого погружает его в горло человека, где берет образец. 
Далее робот помещает этот образец в герметичный стакан.

 

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