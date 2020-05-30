Дания представит робота для тестов на коронавирус

Ученые в области робототехники из Университета Южной Дании создали первое на Земле полностью автоматическое устройство, которое может осуществлять забор мазков из горла для тестирования на коронавирус.

Основная задача робота заключается в обеспечении безопасности врачей, подвергающихся риску при контакте с зараженными. Прототип устройства на первых испытаниях с успехом справился с задачами забора мазков у нескольких человек. Чтобы изобрести робот, исследователям понадобилось всего 4 недели. Робот использует одноразовый инструмент, который мгновенно печатается 3D-принтером, фиксирует мягкий тампон и после этого погружает его в горло человека, где берет образец.

Далее робот помещает этот образец в герметичный стакан.