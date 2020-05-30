ЗАМАНА - На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

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30 мая, 2020. Суббота 01:59
На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

Стабильный рост температуры, который происходит в результате глoбальнoгo пoтeплeния, привoдит к тoму, что нa планете возникает все больше и бoльше мeст, нeпригoдных для человеческой жизни, об этом пишет Evo-rus.com.

На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни
Общество

Исследователи заметили один параметр, который почему-то игнорируется метеорологическими прогнозами —  это температура по влажному термометру. Для измерения этого параметра термометр накрывают влажной тканью. Пороговая для тела человека температура по влажному термометру — 35 градусов Цельсия. При более высоких температурах человеческое тело уже не способно остудить себя при помощи потоотделения. 35 градусов по влажному термометру — это около 46 “обычных” градусов при 50% влажности.

В настоящее время все больше мест, где завышена пороговая температура по влажному термометру — в таких местах человек не сможет жить привычным ему образом. Такие места находятся в Персидском заливе, Индии, Пакистане, Мексике и США. 

Исследователи считают, что в ближайшем будущем предельная температура может дойти и до Европы.

 

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