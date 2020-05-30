ЗАМАНА - В Дагестан прибыла первая партия помощи от Москвы

В Дагестан прибыла первая партия помощи от Москвы

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30 мая, 2020. Суббота 00:20
В Дагестан прибыла первая партия помощи от Москвы

В Республику Дагестан поступила первая партия помощи от правительства Москвы. Как проинформировали в пресс-службе Минздрава РД, всего самолетом в аэропорт дагестанской столицы прибыло 40 тонн медоборудования и СИЗ.

В Дагестан прибыла первая партия помощи от Москвы
Общество

В соответствии с данными ведомства, помощь в регион направлена в рамках поддержки республики в период пандемии COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения Дагестана уточнили, что средства индивидуальной защиты предназначаются для врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом. 

В частности, в Махачкалу доставили экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, а также защитные костюмы, медицинские маски и очки.

В министерстве здравоохранения РД добавили, что вторая партия медикаментов от московского правительства прибудет в республику сегодня, 30 мая.

 

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