В соответствии с данными ведомства, помощь в регион направлена в рамках поддержки республики в период пандемии COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения Дагестана уточнили, что средства индивидуальной защиты предназначаются для врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом.
В частности, в Махачкалу доставили экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, а также защитные костюмы, медицинские маски и очки.
В министерстве здравоохранения РД добавили, что вторая партия медикаментов от московского правительства прибудет в республику сегодня, 30 мая.