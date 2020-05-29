Федеральные специалисты побывали в Унцукульской центральной районной больнице

Работники Московского медико-стомотологического вуза Александр Розенблюм и Артем Осипов, приехавшие в числе Федеральных сотрудников в РД для оказания консультативной и организационной помощи, в том числе ознакомились и с унцукульской центральной районной больницей, пишет сайт Минздрава Дагестана. Материал подготовлен изданием "Дагправда".

Вместе с замминистром здравоохранения республики Салманом Ахмедовым они осмотрели больницу и ознакомились с алгоритмом лечения тяжелых пациентов.

Было замечено, что в учреждении есть большой запас медицинских препаратов и СИЗ для сотрудников.