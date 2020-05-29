Вместе с замминистром здравоохранения республики Салманом Ахмедовым они осмотрели больницу и ознакомились с алгоритмом лечения тяжелых пациентов.
Было замечено, что в учреждении есть большой запас медицинских препаратов и СИЗ для сотрудников.
Работники Московского медико-стомотологического вуза Александр Розенблюм и Артем Осипов, приехавшие в числе Федеральных сотрудников в РД для оказания консультативной и организационной помощи, в том числе ознакомились и с унцукульской центральной районной больницей, пишет сайт Минздрава Дагестана. Материал подготовлен изданием "Дагправда".
Вместе с замминистром здравоохранения республики Салманом Ахмедовым они осмотрели больницу и ознакомились с алгоритмом лечения тяжелых пациентов.
Было замечено, что в учреждении есть большой запас медицинских препаратов и СИЗ для сотрудников.
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