Специалисты Минздрава России в очередной раз посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана

Специалисты Министерства здравоохранения РФ снова посетили пункт временного размещения граждан Азербайджанской Республики, а также расположенный рядом стихийный лагерь на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Вследствие закрытой российско-азербайджанской границы почти у 600 человек нет возможности вернуться на родину.

Группа медиков Министерства здравоохранения РФ посетила место размещения граждан, которые ожидают открытия границы. На месте организовали медосмотр, разработали схему оказания медпомощи нуждающимся, размещён пост скорой медицинской помощи, дежурство которого будет проходить круглосуточно. 11 человек были доставлены в Дербентскую ЦГБ для диагностики и подбора лечения.

Отметим, что вопрос оказания медпомощи живущим в лагере людям находится на особом контроле Министерства здравоохранения РФ.

Более подробно можно прочесть на официальном сайте Минздрава России.