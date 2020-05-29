Группа медиков Министерства здравоохранения РФ посетила место размещения граждан, которые ожидают открытия границы. На месте организовали медосмотр, разработали схему оказания медпомощи нуждающимся, размещён пост скорой медицинской помощи, дежурство которого будет проходить круглосуточно. 11 человек были доставлены в Дербентскую ЦГБ для диагностики и подбора лечения.
Отметим, что вопрос оказания медпомощи живущим в лагере людям находится на особом контроле Министерства здравоохранения РФ.
Более подробно можно прочесть на официальном сайте Минздрава России.