Санитарную обработку провели в больницах, парках и других местах массового скопления людей. Дезинфекцию проводят по всей республике, дабы остановить распространение коронавирусной эпидемии.
В Дербенте организовали масштабную дезинфекцию
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 16:01
Для дезинфекции в Дербент приехали специалисты Ногинского спасательного центра МЧС РФ. Об этом пишет сетевое издание «Дербентские новости».
Последнее от Мадина
- Федеральные специалисты побывали в Унцукульской центральной районной больнице
- Врачи Дагестана вылечили от коронавируса семейную пару с обширным поражением легких
- Подразделения МЧС РФ продолжают проводить дезинфекцию в Дагестане
- США пригласили Россию на Луну
- Мишустин рассказал о выходе России из режима ограничений