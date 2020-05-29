Сообщают, что сотрудники МЧС проводят санитарную обработку важных зданий и мест массового скопления людей.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте МЧС Дагестана.
Как пишет пресс-служба МЧС Дагестана, в республике подразделения МЧС России продолжают дезинфекцию улиц.
Сообщают, что сотрудники МЧС проводят санитарную обработку важных зданий и мест массового скопления людей.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте МЧС Дагестана.
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