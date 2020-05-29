Как сообщают, момерандум согласован с правительством США. "Роскосмос" составит проект, в котором будут указаны все условия и формат участия в программе россиян.
США пригласили Россию на Луну
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 14:16
НАСА приглашает РФ участвовать в создании международной окололунной станции Gateway. Такой меморандум «Роскосмос» получил от НАСА, пишет РИА Новости.
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