ЗАМАНА - В Дагестане число зараженных достигло 4704 человек

В Дагестане число зараженных достигло 4704 человек

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29 мая, 2020. Пятница 14:08
В Дагестане число зараженных достигло 4704 человек

Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

В Дагестане число зараженных достигло 4704 человек
Общество

На 29 мая в Дагестане 4704 подтвержденных диагнозов коронавируса, плюс 125 человек за сутки.

4412 человек вылечились, 201 житель скончался. Всего обследовано в регионе 59744 человек.

 

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