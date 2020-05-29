На 29 мая в Дагестане 4704 подтвержденных диагнозов коронавируса, плюс 125 человек за сутки.
4412 человек вылечились, 201 житель скончался. Всего обследовано в регионе 59744 человек.
Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.
На 29 мая в Дагестане 4704 подтвержденных диагнозов коронавируса, плюс 125 человек за сутки.
4412 человек вылечились, 201 житель скончался. Всего обследовано в регионе 59744 человек.
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