Как заявляет глава администрации района Махмуд Амиралиев, для этой задачи направлены денежные средства, которые были за счет транспортного налога в прошедший 2019 год. Примерно 30 миллионов рублей будет направлено из бюджета республики, а муниципальный дорожный фонд в этом году составит примерно 25 миллионов рублей. В общем на асфальтирование дорог в районе будет потрачено примерно 55 миллионов рублей.
В Карабудахкентском районе будут асфальтировать внутрисельские дороги по проекту «Мой Дагестан – мои дороги»
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 13:53
В Карабудахкентском районе осуществляется программа «Мой Дагестан – мои дороги», в рамках которой собираются начать асфальтировать дороги в каждом населенном пункте района.
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