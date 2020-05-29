В Карабудахкентском районе будут асфальтировать внутрисельские дороги по проекту «Мой Дагестан – мои дороги»

Как заявляет глава администрации района Махмуд Амиралиев, для этой задачи направлены денежные средства, которые были за счет транспортного налога в прошедший 2019 год. Примерно 30 миллионов рублей будет направлено из бюджета республики, а муниципальный дорожный фонд в этом году составит примерно 25 миллионов рублей. В общем на асфальтирование дорог в районе будет потрачено примерно 55 миллионов рублей.