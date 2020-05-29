Госпитали для лечения пациентов с коронавирусом строятся по проекту Минобороны РФ в рамках указа Владимира Путина. Строительство продлится не больше 2-х месяцев. Подробнее можно прочитать тут.
По проекту Минобороны
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 13:41
В Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе начата постройка модульных многофункциональных инфекционных госпиталей, материал был подготовлен газетой "Дагправда".
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