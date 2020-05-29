ЗАМАНА - Работники Центра культуры Кайтагского района поблагодарили врачей за их нелёгкий труд

Работники Центра культуры Кайтагского района поблагодарили врачей за их нелёгкий труд

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29 мая, 2020. Пятница 12:13
Работники Центра культуры Кайтагского района поблагодарили врачей за их нелёгкий труд

Работники Центра культуры Кайтагского района присоединились к флешмобу #спасибомедикам запущенному в соцсетях.

Работники Центра культуры Кайтагского района поблагодарили врачей за их нелёгкий труд
Общество

Они обратились ко всему медицинскому персоналу «красной зоны» Кайтагской центральной районной больнице находящимся на передовой в борьбе с COVID-19 и внебольничной пневмонией, со словами «Спасибо медперсоналу за ваш нелегкий труд!»

Отметим, что в борьбе с коронавирусной инфекцией в муниципалитете задейстововано свыше 200 медработников.

 

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