Они обратились ко всему медицинскому персоналу «красной зоны» Кайтагской центральной районной больнице находящимся на передовой в борьбе с COVID-19 и внебольничной пневмонией, со словами «Спасибо медперсоналу за ваш нелегкий труд!»
Работники Центра культуры Кайтагского района поблагодарили врачей за их нелёгкий труд
- Автор Габи
- 29 мая, 2020. Пятница 12:13
Работники Центра культуры Кайтагского района присоединились к флешмобу #спасибомедикам запущенному в соцсетях.
Отметим, что в борьбе с коронавирусной инфекцией в муниципалитете задейстововано свыше 200 медработников.