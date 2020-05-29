В Каспийске отметили День пограничника

В Каспийске отметили День пограничных войск. По поручению градоначальника специалисты местной администрации возложили цветы к памятнику пограничникам в городском парке.

В предыдущие годы этот праздник в Каспийске отмечали концертами, обменом поздравлений, а также с участием офицеров и ветеранов пограничных войск. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздничное мероприятие устроили в более скромном формате. После возложения цветов к памятнику участники акции почтили минутой молчания память погибших.