ЗАМАНА - В Каспийске отметили День пограничника

В Каспийске отметили День пограничника

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29 мая, 2020. Пятница 11:54
В Каспийске отметили День пограничника

В Каспийске отметили День пограничных войск. По поручению градоначальника специалисты местной администрации возложили цветы к памятнику пограничникам в городском парке.

В Каспийске отметили День пограничника
Общество

В предыдущие годы этот праздник в Каспийске отмечали концертами, обменом поздравлений, а также с участием офицеров и ветеранов пограничных войск. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздничное мероприятие устроили в более скромном формате. После возложения цветов к памятнику участники акции почтили минутой молчания память погибших.

 

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