Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Озоновая катастрофа случилась тогда, когда климат стал намного теплее после ледникового периода. Ученые предполагают, что в нынешнее время наша планета может достичь сопоставимых температур, и это может привести к таким же последствиям. Исследователи пришли к выводу, что во время глобального потепления озоновый слой пропал на некоторое время, подвергая все живое на планете вредным лучам ультрафиолета, что привело к массовому вымиранию. Ученые отмечают, что эти результаты имеют ошеломительные последствия для живых существ на планете сегодня, так как с каждым годом температура на Земле становится выше.