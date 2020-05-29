ЗАМАНА - Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Автор
29 мая, 2020. Пятница 08:21
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Ученые из Университета Саутгемптона продемонстрировали, что массовое вымирание, которое случилось 360 миллионов лет назад и уничтожило большую часть живых существ на планете, было вызвано временным разрушением озонового слоя, пишет "Популярная механика".

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Общество

Озоновая катастрофа случилась тогда, когда климат стал намного теплее после ледникового периода. Ученые предполагают, что в нынешнее время наша планета может достичь сопоставимых температур, и это может привести к таким же последствиям. Исследователи пришли к выводу, что во время глобального потепления озоновый слой пропал на некоторое время, подвергая все живое на планете вредным лучам ультрафиолета, что привело к массовому вымиранию. Ученые отмечают, что эти результаты имеют ошеломительные последствия для живых существ на планете сегодня, так как с каждым годом температура на Земле становится выше.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top