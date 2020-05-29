Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут

Специалисты сообщают, что Солнце убьет коронавирус за 7-14 минут. До этого было обнаружено, что коронавирус может жить до 3 дней на твердых поверхностях.

Для уничтожения коронавируса нужно его выдерживать при температуре не менее 56 градусов в течение 30 минут. При температуре в 79 градусов вирус уничтожается за 5 минут.

Ученые из США получили новые сведения. Они подчеркнули высокую результативность яркого солнечного света в борьбе с коронавирусом. После воздействия солнцем на предметы, передача вируса через них сильно замедляется. В процессе эксперимента участвовали пластины с образцами инфекции. Их держали под специальными лампами, имитирующими солнечный свет. В результате коронавирус был уничтожен через 7-14 минут.