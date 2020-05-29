Мэр поприветствовал приехавших специалистов, после чего поблагодарил их за такую серьезную помощь.
Исаков отметил, что все нужное для их пребывания в Избербаше и для организации работы полностью готово.
В Избербаш, для осуществления дезинфекции в местах массового скопления, приехала специальная оперативная команда из 15 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Об этом заявил мэр города Магомед Исаков в своем аккаунте Instagram.
Мэр поприветствовал приехавших специалистов, после чего поблагодарил их за такую серьезную помощь.
Исаков отметил, что все нужное для их пребывания в Избербаше и для организации работы полностью готово.
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