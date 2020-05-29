ЗАМАНА - В Избербаш прибыла оперативная группа МЧС России

В Избербаш прибыла оперативная группа МЧС России

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29 мая, 2020. Пятница 08:09
В Избербаш прибыла оперативная группа МЧС России

В  Избербаш, для осуществления дезинфекции в местах массового скопления, приехала специальная оперативная команда из 15 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Об этом заявил мэр города Магомед Исаков в своем аккаунте Instagram.

В Избербаш прибыла оперативная группа МЧС России
Общество

Мэр поприветствовал приехавших специалистов, после чего поблагодарил их за такую серьезную помощь.

Исаков отметил, что все нужное для их пребывания в Избербаше и для организации работы полностью готово.

 

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