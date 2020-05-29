Пресс-служба Россети Северный Кавказ заявляет, что в РД ими обслуживаются 3 санатория, 1 база отдыха и 1 пансионат.
Эти объекты обеспечены также резервным источником энергоснабжения.
Курорты и отели Дагестана во время летнего сезона будут обеспечены постоянным энергоснабжением. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».
Пресс-служба Россети Северный Кавказ заявляет, что в РД ими обслуживаются 3 санатория, 1 база отдыха и 1 пансионат.
Эти объекты обеспечены также резервным источником энергоснабжения.
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