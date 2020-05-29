Сулейман Керимов оплатил 50% тестов EMG на коронавирус

Половина стоимости отправленной в Дагестан Российским фондом прямых инвестиций помощи в виде 20 тыс. тест-систем EMG для определения вируса SARS-CoV-2 и расходных материалов к ним была оплачена известным меценатом – сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом проинформировали в пресс-службе РФПИ.

Отметим, что ранее стало известно о совместной Российско-японской разработке, которая позволяет в кратчайший срок (около 30 минут) и со 100%-ной достоверностью определить у личности наличие антител к коронавирусной инфекции.

В пресс-службе напомнили, что РФПИ также осуществляет инвестиции в производство отечественного препарата «Авифавир», которые продемонстрировал большой процент эффективности для лечения больных с легкими и среднетяжёлыми проявлениями коронавирусной инфекции, а также в разработку вакцины против COVID-19.