ЗАМАНА - Стали известны цены на продукты в Дагестане

Стали известны цены на продукты в Дагестане

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29 мая, 2020. Пятница 00:00
Стали известны цены на продукты в Дагестане

Во время сложной экономической ситуации в стране в первую очередь увеличиваются цены на продукты питания. Как сообщил корреспондент информационного издания «Мирмол» на продовольственных рынках города Каспийск ситуация с расценками на продукты питания стабильная.

Стали известны цены на продукты в Дагестане
Общество

Как говорят торговцы, цены на продовольственных рынках республики в период распространения коронавирусной инфекции не выросли.

Например, цены на клубнику сейчас снижаются, поскольку наступает сезон. Женщина, продающая эти ягоды, поделилась с корреспондентом, что цены возросли на яблоки из-за сложности их доставки.

В соответствие с информацией, представленной министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, значительная часть продуктов за время пандемии не выросла в цене, а некоторые даже подешевели, к примеру курятина, лук репчатый и т. д.

 

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