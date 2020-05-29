Во время сложной экономической ситуации в стране в первую очередь увеличиваются цены на продукты питания. Как сообщил к орреспондент информационного издания «Мирмол» на продовольственных рынках города Каспийск ситуация с расценками на продукты питания стабильная.

Как говорят торговцы, цены на продовольственных рынках республики в период распространения коронавирусной инфекции не выросли.

Например, цены на клубнику сейчас снижаются, поскольку наступает сезон. Женщина, продающая эти ягоды, поделилась с корреспондентом, что цены возросли на яблоки из-за сложности их доставки.

В соответствие с информацией, представленной министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, значительная часть продуктов за время пандемии не выросла в цене, а некоторые даже подешевели, к примеру курятина, лук репчатый и т. д.