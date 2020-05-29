Стали известны цены на продукты в Дагестане
- Автор Габи
- 29 мая, 2020. Пятница 00:00
Во время сложной экономической ситуации в стране в первую очередь увеличиваются цены на продукты питания. Как сообщил корреспондент информационного издания «Мирмол» на продовольственных рынках города Каспийск ситуация с расценками на продукты питания стабильная.
Как говорят торговцы, цены на продовольственных рынках республики в период распространения коронавирусной инфекции не выросли.
Например, цены на клубнику сейчас снижаются, поскольку наступает сезон. Женщина, продающая эти ягоды, поделилась с корреспондентом, что цены возросли на яблоки из-за сложности их доставки.
В соответствие с информацией, представленной министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, значительная часть продуктов за время пандемии не выросла в цене, а некоторые даже подешевели, к примеру курятина, лук репчатый и т. д.