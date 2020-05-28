ЗАМАНА - В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

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28 мая, 2020. Четверг 20:40
В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

Министерство здравоохранения Дагестана провело собрание с участием московских специалистов.

В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов
Общество

В заседании участвовали заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

На собрании были обсуждены темы медицины и коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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