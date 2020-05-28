В заседании участвовали заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
На собрании были обсуждены темы медицины и коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.
В заседании участвовали заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
На собрании были обсуждены темы медицины и коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.
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