Стройка ведется военными круглосуточно в максимально сжатые сроки по специальному проекту Министерства обороны России.
Отметим, что инфекционные медицинские центры будут построены в городах Каспийск, Дербент и в Хасавюртовском районе.
Строится центр на территории Центральной Городской больнице Каспийска, здесь уже произведён демонтаж двух зданий, завершено армирование и бетонирование фундамента. Постройка ведётся в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина.
Стройка ведется военными круглосуточно в максимально сжатые сроки по специальному проекту Министерства обороны России.
Отметим, что инфекционные медицинские центры будут построены в городах Каспийск, Дербент и в Хасавюртовском районе.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..