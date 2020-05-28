ЗАМАНА - В Каспийске продолжается строительство многофункционального медицинского центра

В Каспийске продолжается строительство многофункционального медицинского центра

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28 мая, 2020. Четверг 15:29
В Каспийске продолжается строительство многофункционального медицинского центра

Строится центр на территории Центральной Городской больнице Каспийска, здесь уже произведён демонтаж двух зданий, завершено армирование и бетонирование фундамента. Постройка ведётся в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина. 

Стройка ведется военными круглосуточно в максимально сжатые сроки по специальному проекту Министерства обороны России.

Отметим, что инфекционные медицинские центры будут построены в городах Каспийск, Дербент и в Хасавюртовском районе.

 

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