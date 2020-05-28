Ремонт решили сделать из-за того, что частые ливни создают неудобство для жителей села. Подробнее можно прочитать тут.
В селе Цалак Табасаранского района ремонтируют центральную улицу
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 15:29
Вчера в селении Цалак Табасаранского района стартовали работы по ремонту главной улицы имени Закира Магомедова.
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