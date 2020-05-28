Строительство круглосуточно контролируется руководством РД. Накануне глава района Джамбулат Салавов отметил достаточно высокие темпы роста строительства медгоспиталя после очередного посещения инспекцией процесса строительных работ.
Как подчеркнул глава района, оперативное строительство многопрофильных медцентров в регионе идёт по прямому поручению Президента России В.В. Путина. Чтобы улучшить общую эпидемиологическую ситуацию выбраны три площадки – в Хасавюртовском районе, городах Дербенте и Каспийске.