ЗАМАНА - В Буйнакске начались масштабные работы по дезинфекции

В Буйнакске начались масштабные работы по дезинфекции

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28 мая, 2020. Четверг 14:39
В Буйнакске начались масштабные работы по дезинфекции

Прикомандированные в Буйнакск сотрудники Волжского спасательного центра ГУ МЧС РФ оперативно приступили к санитарной обработке улиц, зданий, дворов многоэтажных домов, мест массового скопления людей и прочих общественных территорий Буйнакска. К деятельности привлечено семь единиц техники и тридцать человек личного состава.

В Буйнакске начались масштабные работы по дезинфекции
Общество

Замглавы Буйнакска Гамзат Османов высоко оценил деятельность волжских спасателей, выразил благодарность за помощь в борьбе с распространением COVID-19 и заверил, им окажут всемерную поддержку со стороны администрации и населения города. Он отметил, что дезинфекционную деятельность проведут по всему городу, все объекты в кратчайшие сроки обработают соответствующим дезинфицирующим раствором.

 

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