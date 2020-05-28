В Буйнакске начались масштабные работы по дезинфекции

Прикомандированные в Буйнакск сотрудники Волжского спасательного центра ГУ МЧС РФ оперативно приступили к санитарной обработке улиц, зданий, дворов многоэтажных домов, мест массового скопления людей и прочих общественных территорий Буйнакска. К деятельности привлечено семь единиц техники и тридцать человек личного состава.

Замглавы Буйнакска Гамзат Османов высоко оценил деятельность волжских спасателей, выразил благодарность за помощь в борьбе с распространением COVID-19 и заверил, им окажут всемерную поддержку со стороны администрации и населения города. Он отметил, что дезинфекционную деятельность проведут по всему городу, все объекты в кратчайшие сроки обработают соответствующим дезинфицирующим раствором.