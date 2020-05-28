В Республике Дагестан продолжаются масштабные мероприятия по дезинфекции

На данный момент подразделения МЧС РФ в РД провели дезинфекцию объектов общей площадью свыше 1482095 кв. м. Были обработаны 161,8 км дорог и пешеходных тротуаров, 24 парка и скверов, лечебных учреждений в количестве 62 и 77 образовательных учреждений, 93 административных зданий, 3 ж/д вокзала, 1 завод, 1 санаторий и 8 зданий социального обслуживания.

Помимо этого, санитарная обработка выполнена на 6 автостанциях, 140 остановках, на 304 стоянках общественного транспорта, на 33 рынках, в 51 мечети и 6 храмах, в 1 жилом доме и на 2 пляжах. Деятельность в этом направлении не преаращается.