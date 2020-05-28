ЗАМАНА - В Дагестан прибыли московские врачи для лечения больных COVID-19

В Дагестан прибыли московские врачи для лечения больных COVID-19

Автор
28 мая, 2020. Четверг 13:39
В Дагестан прибыли московские врачи для лечения больных COVID-19

Прошедшей ночью в махачкалинском аэропорту приземлился самолет с бригадой врачей из Москвы. У трапа воздушного судна медицинский персонал встречал руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов.

В Дагестан прибыли московские врачи для лечения больных COVID-19
Общество

Также в РД была привезена партия значимых медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Приехавшие в республику врачи уже имеют хороший опыт лечения больных с COVID-19. Все они обеспечены полными наборами средств индивидуальной защиты.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top