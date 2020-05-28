В Дагестан прибыли московские врачи для лечения больных COVID-19

Прошедшей ночью в махачкалинском аэропорту приземлился самолет с бригадой врачей из Москвы. У трапа воздушного судна медицинский персонал встречал руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов.

Также в РД была привезена партия значимых медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Приехавшие в республику врачи уже имеют хороший опыт лечения больных с COVID-19. Все они обеспечены полными наборами средств индивидуальной защиты.