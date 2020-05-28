ЗАМАНА - В Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России

В Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России

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28 мая, 2020. Четверг 13:27
В Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России

Накануне, 27 мая, для контроля исполнения поручения Президента страны Владимира Путина и оказания методической помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления в РД прибыла рабочая группа МЧС России под руководством заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева.

В Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России
Общество

Отметим, что вследствие того, что эпидемиологическая обстановка в Республике Дагестан довольно-таки сложная, согласно поручению Президента страны МЧС России направило в субъект группировку специалистов и технику, чтобы провести специальную обработку на территории республики. На сегодняшний день дезинфекцию социально-значимых объектов на территории Республики осуществляют силы и средства Донского, Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС РФ в составе 200 человек и 40 единиц техники.

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