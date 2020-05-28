ЗАМАНА - В Дагестан приехала бригада врачей из Москвы

В Дагестан приехала бригада врачей из Москвы

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28 мая, 2020. Четверг 12:55
В Дагестан приехала бригада врачей из Москвы

Москва отправила бригаду медиков в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

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В четверг, 28 мая, в 2 часа ночи, Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан @agiprd Владимир Иванов вместе с зам.Председателя Народного Собрания РД Еленой Ельниковой, зам. министра здравоохранения РД Салманом Ахмедовым в Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. Этим же бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В ее составе высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом. Врачи укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Ранее Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная система здравоохранения обладает весомым запасом прочности. @covid2019_rd

Публикация от Правительство РД (@pravitelstvo_rd)

Такой пост был опубликован в официальном аккаунте Правительства РД в Instagram.

 

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