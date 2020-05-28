Для проведения дезинфекционных работ в Акушинский район прибыли спасатели Волжского МЧС

Накануне, 27 мая в Акушинский район прибыла группа спасателей Волжского спасательного центра МЧС для проведения работ по дезинфекционной обработке объектов, расположенных на территории Акушинского района.

Всего в Акушинский район прибыло две единиц спецтехники и 15 спасателей. Для оказания им помощи от Акушинского района, также были выделены 4 единицы техники и 6 человек личного состава пожарной части и отдела МВД района.

Разделившись на 2 группы, спасатели провели санитарную обработку в с Акуша, где в основном расположены все государственные организации и учреждения района, а также в селах Тебекмахи, Муги и Бургимакмахи Акушинского района. В основном, санитарной обработкой были охвачены главные улицы, парки, памятники, скверы, тротуары, годеканы, детские и спортивные площадки, территории администрации Акушинского района, ОМВД по Акушинскому району, прокуратуры, ЦРБ, МФЦ, центральной мечети, крупных магазинов, мест тазията.

Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина отряды спасателей проводят работы по дезинфекционной обработке объектов по всей Республике Дагестан.