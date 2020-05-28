Мэр считает, что хоть и Москва перешла ко 2-му этапу смягчения ограничений, опасность заразиться еще есть. Он добавил, что москвичи все еще должны соблюдать рекомендации, дабы не создать новые очаги.
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 02:17
Мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Такой указ можно увидеть на сайте Собянина, пишет "Лента, ру".
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