ЗАМАНА - Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

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28 мая, 2020. Четверг 02:17
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня. Такой указ можно увидеть на сайте Собянина, пишет "Лента, ру".

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Общество

Мэр считает, что хоть и Москва перешла ко 2-му этапу смягчения ограничений, опасность заразиться еще есть.  Он добавил, что москвичи все еще должны соблюдать рекомендации, дабы не создать новые очаги.

 

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