ЗАМАНА - Смягчение ограничений в Дагестане может начаться с 1 июня

Смягчение ограничений в Дагестане может начаться с 1 июня

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28 мая, 2020. Четверг 02:11
Смягчение ограничений в Дагестане может начаться с 1 июня

Режим самоизоляции в Дагестане может стать менее строгим с 1 июня.

Смягчение ограничений в Дагестане может начаться с 1 июня
Общество

Данное предложение поступило от руководителей районов Дагестана. Как считают руководители районов, после 1 июня возможно рассмотрение поэтапного выхода из режима самоизоляции и перехода в стабильную работу многих организаций и субъектов бизнеса. Лидер Дагестана Владимир Васильев считает, что такое решения можно будет принять только по результатам детальной оценки ситуации.

 

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