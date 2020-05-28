Данное предложение поступило от руководителей районов Дагестана. Как считают руководители районов, после 1 июня возможно рассмотрение поэтапного выхода из режима самоизоляции и перехода в стабильную работу многих организаций и субъектов бизнеса. Лидер Дагестана Владимир Васильев считает, что такое решения можно будет принять только по результатам детальной оценки ситуации.
Смягчение ограничений в Дагестане может начаться с 1 июня
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 02:11
Режим самоизоляции в Дагестане может стать менее строгим с 1 июня.
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