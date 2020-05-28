ЗАМАНА - В Дагестане проведена санитарная обработка 987 объектов

В Дагестане проведена санитарная обработка 987 объектов

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28 мая, 2020. Четверг 00:13
В Дагестане проведена санитарная обработка 987 объектов

На сегодняшний день на территории РД подразделения МЧС России провели санитарную обработку 987 объектов общей площадью более 1,5 млн квадратных метров. Данную информацию сообщил на селекторном совещании в дагестанской столице заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев.

В Дагестане проведена санитарная обработка 987 объектов
Общество

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в республику Дагестан направлены подразделения МЧС России для того, чтобы провести санитарную обработку территорий региона.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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