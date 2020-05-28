Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в республику Дагестан направлены подразделения МЧС России для того, чтобы провести санитарную обработку территорий региона.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
На сегодняшний день на территории РД подразделения МЧС России провели санитарную обработку 987 объектов общей площадью более 1,5 млн квадратных метров. Данную информацию сообщил на селекторном совещании в дагестанской столице заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев.
Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в республику Дагестан направлены подразделения МЧС России для того, чтобы провести санитарную обработку территорий региона.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
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