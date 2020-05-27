ЗАМАНА - В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат

В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат

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27 мая, 2020. Среда 17:54
В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат

У субъектов малого и среднего предпринимательства появится возможность получить беспроцентные займы.

В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат
Общество

Данная услуга предоставляется Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан. Эти займы, как сообщили в Фонде, предприниматели могут направить, в частности на выдачу зарплаты сотрудникам.

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