Песков заметил, что пока не может дать ответ на этот вопрос, но скорее всего, как он отметил, день парада станет выходным.
Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 17:26
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что день парада Победы в Москве, который пройдет 24 июня, могут сделать выходным, пишет ТАСС.
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