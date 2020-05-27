Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным

Автор Мадина

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что день парада Победы в Москве, который пройдет 24 июня, могут сделать выходным, пишет ТАСС.