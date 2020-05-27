ЗАМАНА - Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным

Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным

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27 мая, 2020. Среда 17:26
Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что день парада Победы в Москве, который пройдет 24 июня, могут сделать выходным, пишет ТАСС.

Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным
Общество

Песков заметил, что пока не может дать ответ на этот вопрос, но скорее всего, как он отметил, день парада станет выходным.

 

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