ЗАМАНА - Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось в 4 раза

Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось в 4 раза

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27 мая, 2020. Среда 17:21
Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось в 4 раза

Число тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось до 3200 за день, пишет ТАСС.

Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось в 4 раза
Общество

За 10 дней количество тестов увеличилось почти в 4 раза. Об этом заявили в среду в пресс-службе администрации и лидера республики по результатам встречи Главы РД Владимира Васильева с заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко. Как сообщают, уменьшается и время между моментом взятия материала и получением результата теста.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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