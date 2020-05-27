Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличилось в 4 раза

За 10 дней количество тестов увеличилось почти в 4 раза. Об этом заявили в среду в пресс-службе администрации и лидера республики по результатам встречи Главы РД Владимира Васильева с заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко. Как сообщают, уменьшается и время между моментом взятия материала и получением результата теста. Подробнее можно прочитать тут.