ЗАМАНА - В Кизилюрте военные строители до конца 2020 года построят 2 детских сада

В Кизилюрте военные строители до конца 2020 года построят 2 детских сада

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27 мая, 2020. Среда 17:13
В Кизилюрте военные строители до конца 2020 года построят 2 детских сада

2 детских сада, каждый на 250 человек, будут отстроены до конца текущего года военными строителями в Кизилюрте.

В Кизилюрте военные строители до конца 2020 года построят 2 детских сада
Общество

Строительство идет по национальному проекту "Демография", передают в среду ТАСС, ссылаясь на пресс-службу филиала "СУ 412" Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Детские сады строятся в тех местах Кизилюрта, где их раньше не было. Подробнее можно прочитать тут.

 

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