В Дербенте закончили ремонт и подготовку к работе городского морга. В будущем там будут осуществлять омовение скончавшихся от коронавируса людей по канонам Ислама и требованиям Роспотребнадзора, с целью выдачи погибших родным для похорон, сообщает МирМол РД.

Считается, что такой шаг поможет сильно уменьшить распространение инфекции, так как каждое осуществленное самими родными омовение человека, скончавшегося в результате коронавируса, может принести за собой новые случаи заражения. Подробнее можно прочитать тут.