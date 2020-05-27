ЗАМАНА - В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

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27 мая, 2020. Среда 17:05
В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

В Дербенте закончили ремонт и подготовку к работе городского морга. В будущем там будут осуществлять омовение скончавшихся от коронавируса людей по канонам Ислама и требованиям Роспотребнадзора, с целью выдачи погибших родным для похорон, сообщает МирМол РД.

В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус
Общество

Считается, что такой шаг поможет сильно уменьшить распространение инфекции, так как каждое осуществленное самими родными омовение человека, скончавшегося в результате коронавируса, может принести за собой новые случаи заражения. Подробнее можно прочитать тут.

 

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