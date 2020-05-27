«Предлагаю в тестовом режиме составить график, когда москвичи, проживая в тех или иных домах, могли бы гулять», — заявил Собянин.
Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 16:54
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании с лидером России Владимиром Путиным сделал предложение разрешить жителям столицы гулять с 1 июня. Запись заседания доступна на YouTube.
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