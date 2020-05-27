ЗАМАНА - В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек

В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек

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27 мая, 2020. Среда 14:41
В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек

В многофункциональных госпиталях, которые размещаются министерством обороны России в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе, будут трудоустроены 450 человек.

В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек
Общество

Об этом на собрании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Дагестане сообщил председатель правительства Артем Здунов. Сведения об этом опубликованы на сайте «АиФ-Дагестан».

Здунов отметил, что госпитали будут возведены крайне быстро. На каждой площадке работают примерно 300 человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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