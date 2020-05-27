В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек

В многофункциональных госпиталях, которые размещаются министерством обороны России в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе, будут трудоустроены 450 человек.

Об этом на собрании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Дагестане сообщил председатель правительства Артем Здунов. Сведения об этом опубликованы на сайте «АиФ-Дагестан».