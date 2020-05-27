Об этом на собрании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Дагестане сообщил председатель правительства Артем Здунов. Сведения об этом опубликованы на сайте «АиФ-Дагестан».
В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 14:41
В многофункциональных госпиталях, которые размещаются министерством обороны России в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе, будут трудоустроены 450 человек.
Здунов отметил, что госпитали будут возведены крайне быстро. На каждой площадке работают примерно 300 человек. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Юрий Чайка поговорил по телефону с Главой Дагестана
- Юрий Чайка поговорил по телефону с Главой Дагестана
- В трех госпиталях Дагестана собираются трудоустроить 450 человек
- Канал RT снимает документальный фильм "Эпидемия" в Дагестане
- Юсуп Умавов дал комментарий по законопроекту о налоговом режиме для самозанятых