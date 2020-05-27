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Врачи больницы скорой помощи впервые на Северном Кавказе установили кардиостимулятор пациенту с коронавирусом
- Автор Габи
- 27 мая, 2020. Среда 14:21
Первым пациентом с коронавирусной инфекцией, которому имплантировали однокамерный электрокардиостимулятор стал 84-летний махачкалинец. Сильно усложняло задачу хирургам то, что у мужчины была диагностирована двухсторонняя пневмония, протекающая в тяжёлой форме.
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