В РД развернут второй мобильный госпиталь для лечения людей с коронавирусом.

Госпиталь размещен по приказу Министра обороны РФ Сергея Шойгу на базе военного поселка в Ботлихском районе. Мобильный госпиталь уже готов начать лечение заболевших, в этом лично уверился Лидер Дагестана Владимир Васильев. Он побывал в госпитале и внимательно ознакомился с ним.