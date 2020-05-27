ЗАМАНА - В Дагестане развёрнут второй мобильный госпиталь для лечения пациентов с covid-19

В Дагестане развёрнут второй мобильный госпиталь для лечения пациентов с covid-19

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27 мая, 2020. Среда 14:08
В Дагестане развёрнут второй мобильный госпиталь для лечения пациентов с covid-19

В РД развернут второй мобильный госпиталь для лечения людей с коронавирусом.

В Дагестане развёрнут второй мобильный госпиталь для лечения пациентов с covid-19
Общество

Госпиталь размещен по приказу Министра обороны РФ Сергея Шойгу на базе военного поселка в Ботлихском районе. Мобильный госпиталь уже готов начать лечение заболевших, в этом лично уверился Лидер Дагестана Владимир Васильев. Он побывал в госпитале и внимательно ознакомился с ним.

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