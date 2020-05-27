В Карабудахкентском районе проводится масштабная дезинфекция
- Автор Габи
- 27 мая, 2020. Среда 13:18
Специалисты трёх подразделений МЧС России продолжают дезинфицировать общественные пространства и социальные объекты в населённых пунктах Республики Дагестан. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан.
На сегодняшний день дезинфекция проводится также в Карабудахкентском районе.
Следует отметить, что группировки Ногинского, Донского и Волжского спасательных центров МЧС России продезинфицируют все города и районы Дагестана.
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