Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что главный этап ЕГЭ начнется 3 июля. В озвученную дату будут проведены экзамены по литературе, географии и информатике. Рособрнадзор сообщил другие даты ЕГЭ:
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — физика и история;
16 июля — химия и обществознание;
20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 08:29
Рособрнадзор объявил новые даты ЕГЭ в текущем году, пишет «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что главный этап ЕГЭ начнется 3 июля. В озвученную дату будут проведены экзамены по литературе, географии и информатике. Рособрнадзор сообщил другие даты ЕГЭ:
6 и 7 июля — русский язык;