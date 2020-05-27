Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что главный этап ЕГЭ начнется 3 июля. В озвученную дату будут проведены экзамены по литературе, географии и информатике. Рособрнадзор сообщил другие даты ЕГЭ: 6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — физика и история;

16 июля — химия и обществознание;

20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.