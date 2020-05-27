Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида

Как пишет ToDay News Ufa, ссылаясь на Nature Communications, катастрофу, которая случилась миллионы лет назад, воспроизвело моделирование, осуществленное учеными-геологами на основе сведений о кратере Чиксулуб, оставившего после своего приземления космический объект на дне Мексиканского залива. Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока. Как считает ученый из Имперского колледжа Лондона, такой угол падения вызвал максимальный выброс смертоносных газов и пыли, который и привел к вымиранию вида динозавров.