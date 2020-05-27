ЗАМАНА - Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида

Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида

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27 мая, 2020. Среда 08:22
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида

Исследователи доказали, что астероид, убивший динозавров, упал на Землю под смертоносным углом.

Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, ссылаясь на Nature Communications, катастрофу, которая случилась миллионы лет назад, воспроизвело моделирование, осуществленное учеными-геологами на основе сведений о кратере Чиксулуб, оставившего после своего приземления космический объект на дне Мексиканского залива. Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока. Как считает ученый из Имперского колледжа Лондона, такой угол падения вызвал максимальный выброс смертоносных газов и пыли, который и привел к вымиранию вида динозавров.

 

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