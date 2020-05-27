Таким способом активисты «Общероссийского народного фронта» выразили благодарность врачам.
Граффити нарисовали за 2-3 дня.
В Екатеринбурге нарисовали большое граффити в поддержку врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Таким способом активисты «Общероссийского народного фронта» выразили благодарность врачам.
Граффити нарисовали за 2-3 дня.
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