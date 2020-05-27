ЗАМАНА - Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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27 мая, 2020. Среда 02:43
Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Лидер РФ Владимир Путин дал приказ министру обороны Сергею Шойгу начать организацию парада Победы к 24 июня.

Как заметил Путин, пик коронавирусной пандемии уже прошел. Президент дал указ, дабы безопасность участников парада была обеспечена на все 100%. 

 

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