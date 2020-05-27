Как заметил Путин, пик коронавирусной пандемии уже прошел. Президент дал указ, дабы безопасность участников парада была обеспечена на все 100%.
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 02:43
Лидер РФ Владимир Путин дал приказ министру обороны Сергею Шойгу начать организацию парада Победы к 24 июня.
Последнее от Мадина
- Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
- В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя
- В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
- В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя
- Глазная больница в Махачкале опровергла заявления пациентки о некачественном питании