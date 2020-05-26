ЗАМАНА - В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

Автор
26 мая, 2020. Вторник 17:06
В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) возвели полевой многопрофильный госпиталь в посёлке Ботлих в Республике Дагестан. К концу дня 26 мая смонтируют медоборудование, и у госпиталя появится возможность принимать пациентов, проинформировали в ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России.

В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая
Общество

Подробнее читайте здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top