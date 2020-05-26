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В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая
- Автор Габи
- 26 мая, 2020. Вторник 17:06
Военные медики Западного военного округа (ЗВО) возвели полевой многопрофильный госпиталь в посёлке Ботлих в Республике Дагестан. К концу дня 26 мая смонтируют медоборудование, и у госпиталя появится возможность принимать пациентов, проинформировали в ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России.
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